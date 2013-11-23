"جى بى أوتو" تدشن "ميكروباص جديد" بالسوق المصرية الأربعاء المقبل

أعلنت شركة جى بى أوتو " غبور " وكلاء العديد من الماركات على رأسها " هيوانداى " وجيلى " ومازدا " وغيرها، عن استعداد الشركة لطرح ميكروباص جديد كليا بالسوق المحلية، بحضور كبار قيادات الشركة وعلى رأسهم د رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة وسناء عفيفى والشاذلى مصطفى ورغدة فكرى وغيرهم.

> ولم تفصح الشركة عن أى تفاصيل تخص طرح الميكروباص الجديد ولكن سوف يكون هذا الميكروباص مصنعاً بأياد مصرية 100%.