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"جى بى أوتو" تدشن "ميكروباص جديد" بالسوق المصرية الأربعاء المقبل

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"جى بى أوتو" تدشن "ميكروباص جديد" بالسوق المصرية الأربعاء المقبل "جى بى أوتو" تدشن "ميكروباص جديد" بالسوق المصرية الأربعاء المقبل

أعلنت شركة جى بى أوتو " غبور " وكلاء العديد من الماركات على رأسها " هيوانداى " وجيلى " ومازدا " وغيرها، عن استعداد الشركة لطرح ميكروباص جديد كليا بالسوق المحلية، بحضور كبار قيادات الشركة وعلى رأسهم د رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة وسناء عفيفى والشاذلى مصطفى ورغدة فكرى وغيرهم.
> ولم تفصح الشركة عن أى تفاصيل تخص طرح الميكروباص الجديد ولكن سوف يكون هذا الميكروباص مصنعاً بأياد مصرية 100%.

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