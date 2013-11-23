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«أردوغان»: منحنا السفير المصري مهلة حتى 29 نوفمبر لمغادرة تركيا

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«أردوغان»: منحنا السفير المصري مهلة حتى 29 نوفمبر لمغادرة تركيا «أردوغان»: منحنا السفير المصري مهلة حتى 29 نوفمبر لمغادرة تركيا
قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، «نحن لا نحترم من لا يحترم سيادة الشعوب».وفي إطار تعقيبه على خطوة القاهرة بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين وتركيا، قال «أردوغان»، في رده على أسئلة الصحفيين، عقب انتهائه من المشاركة في اجتماع «اتحاد الغرف الزراعية التركية في منطقة البحر الأسود»، والذي عقد في مدينة طرابزون، السبت: «نحن نحترم دائماً من يحترم إرادة الشعوب، وسنستمر في تقديم الاحترام، إن الموقف الذي اتخذ بحق سفيرنا أعقبه من جانبنا خطوة مقابلة، فقد منحنا سفيرهم حتى 29 نوفمبر الجاري لمغادرة تركيا».وأضاف «أردوغان» أن هذه الخطوة ليست ضد الشعب المصري، وإنما ضد «حكومة الانقلاب»، حسب وصفه.كانت وزارة الخارجية قد أعلنت، في وقت سابق من السبت، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة، وطلبت من السفير التركي مغادرة البلاد. 

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