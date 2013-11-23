مارتينو: البعض يستمتع بالجدل أكثر من جمالية اللعب

(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو أن البعض يستمتع بالجدل والكلام أكثر من جمال اللعب، وذلك عقب الفوز على جرنادا برباعية نظيفة في الجولة الـ14 من الليجا وسط غيابات بالجملة في صفوف الفريق بسبب الإصابات.

وردا حول سؤال في مؤتمر صحفي بخصوص المستوى الذي قدمه الفريق اليوم اعتبر مارتينو أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة، إلا إنهم سيعملون في المستقبل لتقديم "عروض أفضل".

وأضاف مارتينو موجها حديثه للصحفيين "نواصل العمل لكي يستمتع الجمهور، ولكن يبدو أن البعض يستمتع بما تقولونه أنتم".

وأردف المدرب "بخلاف الفوز نحن أيضا ملزمون بتقديم عروض كروية رائعة، ربما تكون وجهة نظري بخصوص الفريق مختلفة عنكم".

وأشاد مارتينو في نفس الوقت بالمباراة التي قدمها أندريس إنيستا الذي سجل الهدف الأول للفريق من ركلة جزاء، مشيرا إلى أنه لاعب "قادر على القيام بكل شيء".

وبخصوص الدقائق التي شارك فيها سرجيو روبرتو في المباراة قال "رأيي بخصوصه يتعارض مع الوقت الذي يشاركه، ربما يكون أحد رموز البرسا في المستقبل، إنه لاعب مهم، وأسعى لمنحه المزيد من الدقائق في المستقبل".

وعن المشاركة الأولى للصاعد آداما تراوري "إنه مؤهل للعب في البارسا، ولكن ليس من الطبيعي أن يشارك لاعب عمره 17 عاما بكثرة مع الفريق الأول في الوقت الحالي".