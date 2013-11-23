بالفيديو - إبرا يتجاوز فشل المونديال بهدف في فوز ثلاثي لسان جيرمان

سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفا وصنع آخرا في فوز فريقه باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة على مضيفه ريمس في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ14 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وكان إبراهيموفيتش قد تلقى ضربة قوية مؤخرا بعد أن فشل في التأهل للمونديال الأخير له بحسب تصريحاته بعد خسارة السويد من البرتغال ذهابا وإيابا بالملحق الأوروبي.

وافتتح لوكاس مورا أهداف المباراة في الدقيقة 25 من الشوط الأول بعد أن انفرد على إثر تمريرة من إبرا ليحولها في الزاوية البعيدة بطريقة رائعة قبل أن يضيف مينيز الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة استغل إبراهيموفيتش خطأ فادح من حارس ريمس ليسدد الكرة داخل الشباك محرزا الهدف الثالث لفريقه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 34 نقطة مبتعدا بالصدارة بفارق 7 نقاط كاملة عن ليل الثاني فيما تجمد رصيد ريمس عند 19 نقطة في المركز السادس.

أهداف المباراة