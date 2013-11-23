هل هناك مخاطر صحية لحبوب منع الحمل؟

حبوب منع الحمل أحد أبرز الوسائل المستخدمة لمنع وتنظيم الإنجاب، وتثق فيها الكثير من السيدات بجانب عدد من الوسائل الأخرى، مثل اللولب، ولكن ما مدى أمان هذه الوسائل؟.

حاول الإجابة عن هذا السؤال فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا – سان فرانيسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وركزوا جهودهم على حبوب منع الحمل الهرمونية، ودراسة مع تأثيرها على صحة السيدات التى يقومون بتناولها.

وكشفت النتائج أن السيدات اللاتى يتناولن أقراص منع الحمل الهرمونية لمدة تزيد عن 3 سنوات يرتفع بشكل ملحوظ فرص إصابتهن بمرض الجلوكوما أو المياه الزرقاء بمعدل الضعف مقارنة بالسيدات اللاتى لا يتناولنها أو يتناولنها لفترات قصيرة، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، خاصة أنها من الحالات التى ترفع خطر الإصابة بالعمى، لذا يجب تناولها تحت إشراف وتوجيه الطبيب المختص.

جاءت هذه النتائج داخل إحدى الدراسات التى نشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجارى.

وتعد الجلوكوما "المياه الزرقاء" أحد الأمراض الشائعة التى تصيب العين، ويصاب بها الإنسان عندما يحدث انسداد فى نظام وقناة صرف وتسريب السوائل الخاصة بالعين، وبالتالى تزداد كميتها ويرتفع الضغط الداخلى لهذا العضو الحساس والحيوي، ويتسبب ذلك فى فقدان تدريجى للرؤية، وقد ينتهى الأمر فى النهاية بالعمى إذا لم يتم تدارك الأمر سريعاً.