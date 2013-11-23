نفسيون يؤكدون المرأة الدلوعة يرفضها الرجل ويتزوجها بشروط

موديل الإعلانات أو نساء السينما شخصيات يفضلها معظم الرجال ويسعون للارتباط بشخصيات مماثلة لهن، لو سألت أى رجل ما هى مواصفاتك فى شريكة حياتك، سيسرد عددا من الصفات، ومن بين تلك الصفات أن تكون جميلة ليس معنى جميل هنا الشكل فقط، وإنما دلوعة بما تحمله الكلمة من صفات أنثوية، لكنه يرفضها بمعناه المتمثل فى عدم قدرتها على تحمل المسئولية هذا ما يؤكده دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى الذى يرى أن المرأة الدلوعة بما بها من صفات تكون جاذبة للرجل يسعى للارتباط بها ولكنه يرفضها بداخله فالرجل الشرقى تركيبة متنوعة، من صفات رجل يسعى لتأكيد الذكورية مع رغبته فى احتواء أنثى تدلله وترغب فى تدليلها من قبله تلك المرأة الدلوعة، يسعى إليها إلا أنه يصطدم بها إذا توافق دلعها مع بعض الصفات المرفوضة من قبله كعدم تحمل المسئولية والإلقاء بكل شىء عرض الحائط والمرأة الدلوعة يرفضها الرجل كصديقة، ولكنه يحبها كزوجة مع إضافة بعض الصفات التى يحبها بها كدفعها لتلبية متطلباته والسعى لتنفيذها مع قدرتها على دفعه للعيش كـ"سى السيد" إلا أن الرجل فى تلك المرأة يصطدم بمجموعة من الصفات بحبها الزائد لنفسها وعدم الاهتمام به بعض الوقت، لذا إذا كنت ترغب فى الارتباط بفتاة مدلله فعليك أن تدرك ما هى مزاياها وعيوبها حتى تقدر على التعامل معها.

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