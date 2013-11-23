بخطوات بسيطة.. احصل على "ابتسامة النجوم" بأسنان أكثر بياضا

الابتسامة، إما أن تبرز الجمال، وإما أن تشوهه، فجمال ابتسامتك يخفى عيوب الوجه ويجعله ساحرا جذابا، فى حين قبح ابتسامتك لأسباب مختلفة قد يشوه مظهرك بالرغم من جمال الملامح، ويسعى كل شخص للحصول على ابتسامة سحرية مثل النجوم.

اصفرار الأسنان من أكثر المشكلات التى تشوش على جمال الابتسامة، وتطفئ جمالها، فالأسنان عنوان نظافة الإنسان، وجماله والدليل، على اهتمامه بمظهره ونظافته الشخصية والعامة، والدكتور أشرف محمد استشارى طب الفم والأسنان أوضح أن اصفرار الأسنان أكثر المشكلات التى تضع الشخص فى موقف محرج".

وأضاف أشرف، "ليس من الصواب إطلاق الحكم القاسى على كل من يعانى من اصفرار أسنانه بإهماله لنظافتها، فليس بالضرورة أن يكون اصفرار الأسنان دلالة على عدم اهتمام الإنسان بنظافتها، كما يعتقد البعض، فكل شخص لأسنانه درجة لون معينة تختلف عن الآخر، فهناك من يمتلك أسنانا بيضاء وآخر صفراء وآخر أشد صفرة وهكذا، ومن الممكن أن تكون طبقة لا يمكن إزالتها بالطرق العادية أو بمعاجين الأسنان التقليدية ولابد من تدخل طبيب للتخلص منها".

ولفت أشرف إلى أن هناك أسبابا تؤدى إلى اصفرار الأسنان، ولكنها خارجة عن إرادة الإنسان كتعرض البعض للحوادث فى الأسنان بشكل مباشر يؤدى إلى اصفرارها، أو الإصابة بداء يؤدى إلى تغير لونها أو بعض منها، كما أنه كلما زاد عمر الإنسان كلما كانت الأسنان عرضة للاصفرار أكثر بشكل طبيعى دون تدخل.

وتابع أشرف، "هناك من يؤذى أسنانه ويساعدها على الاصفرار وتغير لونها وتشويه مظهرها ببعض العادات السيئة، مثل كثرة شرب القهوة والشاى والمنبهات التى تحتوى على الكافيين، أو شرب السجائر والشيشة والمداومة عليها".

وقدم استشارى الأسنان عدة نصائح وطرق طبيعية لتبييض الأسنان، مؤكدا أن المداومة عليها بشكل منتظم يؤدى بالتدريج إلى تغير لون الأسنان إلى اللون الفاتح، وأهمها، الاهتمام بنظافة الفم بشكل عام، بالغرغرة والمضمضة يوميا بالمياه أو باستخدام بعض أنواع المضمضة ذات النكهة، مع تنظيف الأسنان يوميا دون انقطاع مرتين على الأقل للتخلص من الطبقة الخارجية للأسنان بشكل دائم والتى تتكون يوميا وتساعد على تغير لون الأسنان.

ونصح أشرف "استخدم بعض الأدوات للمساعدة فى تبييض أسنانك، السواك أهمها، والكربونات عند وضعها على الفرشاة وتنظيف الأسنان بها فضلا عن مرات استخدام المعجون العادى أيضا مفيدة، ولكن يجب الحذر وسؤال الطبيب المختص عن إمكانية استخدامه فى كثير من الحالات، كما تعطى الفراولة والليمون نتائج مبهرة فى تبييض الأسنان إذا ما داومت على تنظيف الأسنان بها بجانب تناولها بشكل طبيعى وبكميات كبيرة".