وفاة طفلة مواطنة غرقاً بمياه الأمطار في رأس الخيمة

توفيت طفلة مواطنة (ش.م.م) تبلغ من العمر (7) سنوات أثر سقوطها و غرقها في حفرة عميقة تجمعت بها مياه الأمطار، وذلك في منطقة وادي شعم برأس الخيمة.



> وقال العقيد سليمان محمد الكيزي رئيس مركز شرطة الرمس الشامل بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض طفلة مواطنة للسقوط و الغرق في حفرة عميقة بمنطقة وادي شعم، وعلى الفور تحركت كافة الجهات المختصة و إدارة الدفاع المدني لموقع الحادث و تم انتشال جثتها عن طريق إدارة الدفاع المدني و بمساعد أحد الأشخاص من سكان المنطقة، حيث تبين بأن الطفلة كانت تلعب مع إخوتها و أصدقائها بالقرب من حفرة يبلغ عمقها (7) أمتار تتجمع فيها مياه الأمطار ويستخدمها أهالي المنطقة في ري أشجار النخيل و المزارع و كذلك لسقي الحيوانات، ورغم أن هذه الحفرة مسورة بسور وله باب، إلا أن الأطفال استغلوا أن الباب غير مقفل ودخلوا لللهو بالقرب من هذه الحفرة، ولم تدرك الطفلة (ش.م.م) بأن الحفرة عميقة لهذه الدرجة فقامت بالنزول فيها للعب بماء المطر و لتغرق دون أن تتمكن من الخروج منها لعمقها، وأضاف رئيس مركز شرطة الرمس الشامل بأنه قام أخوتها وأصدقائها بالصراخ و طلب النجدة ولكن لم يتمكنوا من إنقاذها.



> و تقدم العقيد سليمان الكيزي بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الطفلة داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر و السلوان، كما ناشد كافة الأهالي إلى ضرورة توخي الحيطة و الحذر و مراقبة أبنائهم بالاستمرار خاصة في مثل تلك المناطق التي تشهد تجمعاً لمياه الأمطار والتي قد تشكل خطراً على حياة الأطفال.

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