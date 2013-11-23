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ليفركوزن يُحقق انتصارًا مُهمًا على برلين

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ليفركوزن يُحقق انتصارًا مُهمًا على برلين ليفركوزن يُحقق انتصارًا مُهمًا على برلين

أرشيفية

حقّق باير ليفركوزن فوزًا هزيلًا لكنه هامًا على مُضيفه هرتا برلين بنتيجة 1-0 اليوم السبت على الملعب الأوليمبي في العاصمة في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني.

وتأتي أهمية هذا الفوز كونه يأتي قُبيل القمّة والتي تجري الأن بين العملاقين بوروسيا دورتموند وصيف بطل ألمانيا وأوروبا وضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقبين، وفوز الأخير يعني انفراد باير ليفركوزن المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة، وخلاف ذلك أي فوز دورتموند يعني إنه وليفركوزن صارا على بعد نقطة واحدة من الفريق البافاري المُتصدر ودخلا في منافسة جدية معه على اللقب.

وانتظر باير ليفركوزن نحو نصف ساعة ليتمكن من زيارة شباك مُضيفه بعد لعبة مُشتركة بين ينز هيجيلر والهدّاف ستيفان كيسلينج أنهاها الأخير في الشباك في الدقيقة “29″.

وفي الشوط الثاني، بقيت الأمور على حالها رغم محاولات الفريقين تغيير النتيجة.

 

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