مكتبة الاسكندرية تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الايدز ديسمبر المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية في الثاني من شهر ديسمبر المقبل ندوة بعنوان “الإيدز” وذلك للتوعية بمخاطر الإيدز، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتوعية بمرض الإيدز ، والذى يحتفل به العالم كل عام فى الأول من ديسمبر.

ويحاضر فى تلك الندوة الدكتور سانى كوزمان ؛ عضو مجلس إدارة Middle East and North Africa Network of Harm Reduction Association (MENAHRA) ، الناطقة باللغة العربية، حيث سيتناول اللقاء كيفية الوقاية من الإصابة بمرض الإيدز، وكيفية علاج مرضاه، وزيادة الوعى بكيفية الإصابة بذلك المرض، والتضامن معا للتصدى له.

يذكر أن الندوة تقام ضمن أنشطة نادى التوعية الصحية الذى يهدف إلى تثقيف المجتمع المصرى ، وإعطاء فرصة للتعلم والممارسة عن طريق توفير نمط حياة صحى من خلال دورات تثقيفية منتظمة تتناول موضوعات صحية مختلفة.

وتعرف منظمة الصحة العالمية مرض الإيدز بأنه مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ، ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية ، وتؤدى الإصابة بهذه الحالة المرضية إلى التقليل من فاعلية الجهاز المناعى للإنسان بشكل تدريجى، ليترك المصابين به عرضة للإصابة بأنواع من العدوى الانتهازية والأورام.

ا.ش.ا