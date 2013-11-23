استبعاد الجزائري فيجولي من قائمة فالنسيا .. والمدرب يوضح السبب

فالنسيا (إفي): أكد الصربي ميروسلاف جوكيتش المدير الفني لفالنسيا الإسباني اليوم أن غياب الجزائري سفيان فيجولي لم يكن بسبب تأخره في العودة إلى الفريق من أجل احتفاله بتأهل الجزائر إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأوضح فيجولي في مؤتمر صحفي اليوم قائلا "استبعاد اللاعب عن مباراة إلتشي غدا بالليجا ليس عقابا للاعب، ولكنه لم يتدرب بالشكل الكافي من أجل المشاركة في المباراة".

وأشار المدرب الصربي أن فيجولي "لم يكن لديه الخيار" في عدم المشاركة في احتفالات منتخب بلاده بالتأهل للمونديال، مشيرا إلى أن اللاعب دائما ما أظهر حسن نواياه مع الفريق.

وشدد جوكيتش على أن مباراة إلتشي ستكون هامة للغاية، خاصة وأن الفريق يحتاج النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الدوري.

ويحتل فالنسيا المركز التاسع بالليجا برصيد 17 نقطة، مقابل 14 نقطة لإلتشي.