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بالفيديو والصور - عمر جابر ' كابو ' للوايت نايتس .. ويصرح: سأدفع لأبقى في الزمالك

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بالفيديو والصور - عمر جابر ' كابو ' للوايت نايتس .. ويصرح: سأدفع لأبقى في الزمالك بالفيديو والصور - عمر جابر ' كابو ' للوايت نايتس .. ويصرح: سأدفع لأبقى في الزمالك

في مشهد جمع عمر جابر لاعب وسط الزمالك بجمهور أولتراس وايت نايتس عقب مباراة للمقاصة الودية على استاد حلمي زامورا، كان الشاب متقمصا دور "كابو" التشجيع.

وتوجه جابر نحو مدرجات الزمالك عقب المباراة، وظل يهتف معهم ويوجههم للأغنية التي يفضلها، قبل أن يصعد بجانبهم بهيستيرية مشجع.

ورصدت كاميرا FilGoal.com احتفال جابر مع جمهور الزمالك يوم السبت.

وعلى ذلك اختص عمر جابر FilGoal.com بتصريحه حول مستقبله مع الزمالك قائلا: "بعدما فعله معي الجمهور اليوم مستعد أن أدفع أموالا من جيبي لأبقى .. إنه جمهور عظيم".

وكان عمر جابر قد وصله عرضا من سسكا موسكو الروسي من أحد وكلاء اللاعبي، بعد أن وصل الزمالك أخرا من فالنسيان الفرنسي.

وأضاف "أطالب الجمهور العظيم بمسامحة صلاح سليمان، فهو لاعب خلوق ويعشق النادي".

شاهد احتفال جابر مع جمهور الزمالك

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فيديو اليوم السابع

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