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مقتل مشجع كولومبي بطلق ناري في الرأس

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مقتل مشجع كولومبي بطلق ناري في الرأس مقتل مشجع كولومبي بطلق ناري في الرأس

(إفي): قتل أحد مشجعي فريق ديبورتيفو كالي فجر السبت بطلق ناري في الرأس بمنطقة وادي كاوكا، وفقا لما قالته وسائل اعلام محلية.

وقالت اذاعة (كاراكول) إن المشجع (17 عاما) كان قبل وفاته دخل في مشاجرة مع مجموعة من أنصار فريق أمريكا كالي، الخصم الأبدي لديبورتيفو.

وكان اللاعب يتوجه إلى مدينة مانيساليس حيث يواجه فريقه أونسي كالداس في الدوري المصغر الكولومبي لكرة القدم.

يشار إلى أن السلطات شددت الاجراءات الأمنية حول الملعب الذي سيستضيف المباراة وستسمح فقط بدخول 500 من مشجعي ديبورتيفو كالي على أن تتخطى أعمارهم 16 عاما.

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