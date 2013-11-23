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بالصور.. أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية عمرها 18 عاما بين أبناء عمومة

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أسفرت الجهود الأمنية بمديرية أمن سوهاج عن إنهاء خصومة ثأرية فى واقعة المحضر رقم 35 جنايات التى ترجع أحداثها إلى عام 1995 بين أبناء عمومة من عائلة التمايمة بناحية الوحلية الصغرى دائرة مركز البلينا.

حضر جلسة الصلح نائب مدير أمن سوهاج عن الجنوب نائبا عن مدير أمن سوهاج، واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، والمستشار أبو المجد أحمد على رئيس محكمة عابدين، ورئيس لجنة المصالحات بسوهاج، والمقدم محمد رشيدى الشافعى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، وذلك داخل سرادق كبير بمشاركة أكثر من 2000 مواطن من أهالى القرية والقرى المجاورة، وعدد من رجال الدين المسيحى والإسلامى، كما شارك فى الصلح اللواء أركان حرب عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان ، وعدد من قيادات الحزب، وقد أقسم الطرفان على كتاب الله على نبذ العنف والعيش بسلام وقدم عنتر أحمد عبدالله شقيق المتهم بالقتل الكفن لشعبان السيد محمد شقيق المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5248 إدارى المركز.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 1995 فى الجناية رقم 35 مركز البلينا والناجم عنها مقتل محمد السيد محمد، واتهم فى مقتله مسعد أحمد عبدالله أحمد وشقيقه ياسر والجميع ينتمون لعائلة التمايمة ويقيمون بناحية الوحلية الصغرى دائرة المركز.

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