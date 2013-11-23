غدًا.. نظر دعوى منع إعادة عرض مسلسل الريان

تنظر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، غدًا الأحد، دعوى منع عرض مسلسل "الريان"، لافتقاره للمعلومات الصحيحة عن حياة أسرة الريان .

كان ورثة رجل الأعمال الراحل فتحى الريان، مؤسس مجموعة شركات "الريان"، قد أقاموا الدعوى رقم 894 لسنة 4 قضائية، ضد كل من شركة "بركة ديزاين" منتجة المسلسل، وشيرين عادل، مخرجة العمل، ومؤلفى وكاتبى السيناريو حازم الحديدى ومحمود البزاوى، لافتقار المسلسل للمعلومات الحقيقية عن حياة أسرة الريان، حسب دعواهم.

وكان أحمد راشد، المستشار القانونى لورثة فتحى الريان، قد أكد أنه ثبت يقينًا بعد عرض المسلسل على شاشات الفضائيات، أنه تناول الجوانب الشخصية والأسرية لموروث المدعين، واتسمت معالجاته بالافتقار إلى المعلومات، وبعدم الاطلاع على الجوانب الشخصية، وذلك لقصوره عن الرجوع إلى مصدر معرفة ذلك، وهم المدعون والشخصيات العامة القريبة منه والذين عاصروه، إلا أن المعلن إليهما الثالث والرابع، آثرا أن يصيغا وجهة نظرهما فى سيناريو وحوار مسلسل "الريان"، ولم يبحثا عن معلومات دقيقة من مصادره.