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وزير التخطيط: قرب حل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام

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وزير التخطيط: قرب حل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام وزير التخطيط: قرب حل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، عن قرب وضع حل لمشكلات شركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج.

وأوضح العربى – فى تصريحات للصحفيين اليوم السبت – أنه تم إنشاء لجنة وزارية تتضمن وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط لدراسة تسوية مديونية شركات الغزل والنسيج، خاصة لدى البنوك سيتم طرح تصور كامل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أن تولى اهتماما بشركات قطاع الأعمال العام وشركات الغزل والنسيج، خاصة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المشكلة القائمة تتمركز فى إعادة تشغيل المصانع من خلال تمويل رأس المال العامل لتحديث وتطوير الشركات.

وبين أن مديونة الشركات لبنك الاستثمار القومى عبر سنوات طويلة تجاوزت المليارات كديون تراكمية نظرا إلى الخسائر المتتالية للشركات، مشيرا إلى التوصل إلى خطة إصلاح شامل لقطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء وأنه سيتم طرحه على الرأى العام قبل التنفيذ.

ولفت إلى أنه بصفته رئيس المجلس القومى للأجور فتم عمل اجتماع واحد بشكل رسمى وسلسلة من الاجتماعات غير الرسمية التشاورية للوصول إلى معرفة خارطة طريق لتحديد الحد الأدنى بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة لتعديل قانونى التأمينات والعمل، بما يحافظ على عدم رفع معدلات البطالة.

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مصر 365

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