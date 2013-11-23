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سليمان: لم ادعم عباس عقب مقتل عمرو حسين .. وسبوني أنا وليس أمي

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سليمان: لم ادعم عباس عقب مقتل عمرو حسين .. وسبوني أنا وليس أمي سليمان: لم ادعم عباس عقب مقتل عمرو حسين .. وسبوني أنا وليس أمي

اعتذر صلاح سليمان مدافع الزمالك عن إلقائه لقميص الفريق الأبيض أرضا خلال مواجهة المقاصة الودية، مؤكدا إنه لم يتحمل سبابه بوالدته.

وقال سليمان لـFilGoal.com " دعمي لممدوح عباس وقت أن كان يصرف على النادي، قبل مقتل عمرو حسين بشهور."

وتابع سليمان "ولكن هناك من يريد افتعال أزمة بيني وبين جماهير الزمالك، لذلك أعاد نشره وكأنه جديد عقب مقتل عضو الوايت نايتس الذي كنت أول من يتلقى العزاء فيه ويمكنكم سؤال أسرته."

وصبت مجموعة وايت نايتس غضبها على اللاعب خلال مواجهة المقاصة وطالب برحيله عن البيت الأبيض.

وأضاف سليمان "اعتذر عن ألقائي لقميص الزمالك أرضا ومستعد لأي عقوبة من الإدارة، ولكن اتمنى أن يعذرني الجميع فلقد تم سبابي بأمي."

وأتم سليمان "أطالب الجماهير بأن لا يسبونني بأمي، وإذا أرادو فليسبوني أنا وليبتعدو عن أمي."

شاهد تصريحات صلاح سليمان

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فيديو اليوم السابع

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