محافظ الإسكندرية يبحث اتفاقية التعاون مع رئيس النيجر

استقبل اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية، اسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمطار برج العرب الدولى، قادما من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية متجها إلى باريس.

ونقل المحافظ إلى الرئيس تحيات المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وبعد ذلك اقترح المحافظ إبرام اتفاقيه تعاون وتوأمه بين مدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية ومدينة نيامى عاصمة النيجر، وذلك فى مجالات الزراعة والمطارات والتعليم والتربية الحيوانية ومراكز البحوث، ورحب السيد الرئيس بالفكرة، وطلب من السيد سفير النيجر البدء فى تفعيل هذا المقترح لصالح الدولتين.