بالصور.. عضو القابضة لمياه الشرب ببورسعيد يضرب عن الطعام

دخل عمرو عيادة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس النقابة العامة للمرافق، فى إضراب عن الطعام ظهر، اليوم السبت، بالدور الثالث بمقر رئيس قطاع مياه الشرب التابع للشركة القابضة بديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوق العاملين المهدرة التى تتمثل فى عدالة توزيع الحوافز التى تصرف بمدن القناة السويس والإسماعيلية، والتى تم مناقشتها مع اللواء محمود زكى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناه ولكن دون جدوى.

وقال عيادة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الإدارة وافق على مطالبهم المشروعة كحق أساسى لما يبذلونه من مجهود للحفاظ على منظومة الصرف الصحى، ولكنه رفض تنفيذ مطالبهم وسط تجاهل تام وتقاعس ضاربا بقرار مجلس الإدارة عرض الحائط.

وفى ذات السياق، أكد هشام كامل عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس النقابة العامة للعاملين بالديوان العام، أن هناك ما يقرب من 500 عامل سيدخلون فى إضراب عن الطعام فى حالة عدم استجابة مطالبهم قبل انفجار المشكلة وحدوث كارثة.

فيما أكد المهندس نبيه كمال غنيم رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، أن هناك بالفعل مذكرة لبحث عملية المساواة فى الحوافز والمكافآت بين كافة العاملين بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.

وأوضح أن هناك مذكرة تم رفعها للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، حتى يتسنى إنهاء كافة إجراءات الصرف واحتواء الأزمة.