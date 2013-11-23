نائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة: نؤيد طرد السفير التركى بالقاهرة

أكد أشرف صحصاح نائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، أنه لا يحبذ قطع العلاقات مع الدول ولكن نظراً لتطاول تركيا على الأزهر وشيخه وتدخلها فى الشئون المصرية لذا أؤيد القرار الدبلوماسى التى اتخذته الخارجية المصرية بطرد السفير التركى من مصر وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فى وجوده، مشيراً إلى أن تلك الخطوة على الرغم من أنها أتت متأخرة إلا أنها خطوة جيدة وضرورية.

وثمن صحصاح الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية على مدار الفترة الماضية، وعلى الاتجاه شرقاً فى التعاون مع موسكو ليكون ميزان العلاقات الخارجية متزن بعيداً عن الاتجاه السابق كلياً إلى الولايات المتحدة.

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