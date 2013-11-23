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صحيفة تركية: "أردوغان" يرد على قرارات مصر برفع إشارة "رابعة"

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صحيفة تركية: "أردوغان" يرد على قرارات مصر برفع إشارة "رابعة" صحيفة تركية: "أردوغان" يرد على قرارات مصر برفع إشارة "رابعة"

ذكرت صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية أن رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، رد على قرارات بطرد السفير التركي لديها وتخفيض حجم العلاقات الدبلوماسية برفع إشارة "رابعة"، خلال مسيرة في مقاطعة "بلاك سي" بمدينة طرابزون، اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أردوغان" غالبا ما استخدم العلامة لإظهار دعمه للرئيس المعزول محمد مرسي، عقب الانقلاب عليه في 3 يوليو الماضي، على حد وصف الصحيفة.

وأوضحت أن "أردوغان" قال: دعونا نرد على القيادة المصرية الجديدة برفع إشارة "رابعة"، ونطلق على هذا الميدان "رابعة استاسيون".

وأضاف "أردوغان": "دون ذكر مصر صراحة يمكننا بعناية وبطريقة محكمة التصرف بإيجابية مع الدول التي تعتبرنا أصدقاء، ويمكننا أن نبدأ علاقات جديدة مع الدول الجيدة معنا، هذا هو حكم الدبلوماسية والمنطق السليم للسياسة الخارجية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تركيا طورت علاقاتها تقريبا مع كل الدول الجوار ما عدا سوريا، من خلال حكومة حزب العدالة والتنمية، لافتا إلى أن العلاقات مع إيران والعراق تعتبر "مُرضية" وفي طريقها إلى التحسن.

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