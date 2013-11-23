القرضاوي يواصل تخاريفه: الله يهزم الجيش المصري لأنه قاتل

واصل الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى "هيئة علماء المسلمين"، تخاريفه التي يبثها من العاصمة القطرية، "الدوحة"، على الجيش المصري.

وقال في خطبة الجمعة،أمس، بمسجد عمر بن الخطاب في قطر: "إلى حكام الشعوب العربية.. أيها الظلمة ارجعوا إلى الحق، ارجعوا إلى الله، وقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين". وأكمل هذيانه قائلا: "الجيش في مصر يتعرض لهزائم؛ لأنه قتل أهل الحق من الرجال والنساء والأطفال المصلين الصائمين التائبين والقارئين للقرآن في ميدان رابعة العدوية".

كما زعم "القرضاوى"، الهارب من مصر، ومقيم في قطر، أن من أسماهم "العسكر شر على الدنيا إذا كانوا يتحكمون في الأمور المدنية والحياتية"، وأضاف: هم خطر كبير على البلاد.

شبكةعيونالإخبارية

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