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عاجل التحفظ والتحقيق مع اللواء أحمد عبد الجواد و4 ضباط آخرين من جهاز الأمن الوطني

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عاجل التحفظ والتحقيق مع اللواء أحمد عبد الجواد و4 ضباط آخرين من جهاز الأمن الوطني عاجل التحفظ والتحقيق مع اللواء أحمد عبد الجواد و4 ضباط آخرين من جهاز الأمن الوطني

أصدر اللواء محمد إبراهيم قرارا بالتحفظ والتحقيق مع اللواء أحمد عبد الجواد نائب مدير جهاز الامن الوطني السابق، في عهد الرئيس المعزول، وأربعة ضباط آخرين يعملون بالجهاز.
وقام جهاز التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بالتحقيق مع عبد الجواد ، واتهامة بتقديم معلومات خاصة بالامن القومي للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، والتعاون مع الشاطر في طمس بعض الحقائق والمعلومات التي تدين عددا من قيادات الإخوان والجهاديين، وبعض الفلسيطينيين المنتمين لحركة حماس، المتهمون بقتل 16 جندي في سيناء في شهر رمضان الماضي، واختطاف جنود آخرين.

كما وجهت اتهامات لهم بعقد لقاءات مع الشاطر في مقر جهاز الأمن الوطني، والمفاجاة انه تم التحقيق أيضا مع 4 ضباط آخرين من الجهاز كانوا يترددون علي مكتب خيرت الشاطر في مدينة نصر.

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