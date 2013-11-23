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طولان مستمر في قيادة الزمالك

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طولان مستمر في قيادة الزمالك طولان مستمر في قيادة الزمالك

وافق حلمي طولان المدير الفني لفريق الزمالك على تخفيض راتبه، ليستمر في قيادة البيت الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل عن مدة التعاقد مع طولان والراتب الذي سيتقاضاه.

وقال طولان لـFilGoal.com "القيمة المادية من تدريبي للزمالك لا تعنيني، يكفيني أنني أعمل في بيتي وأدربه."

وأضاف طولان "جمعتني جلسة بطارق جبريل عضو مجلس الإدارة واتفقنا على كافة التفاصيل والبنود وسيتم التوقيع رسميا على العقود يوم الثلاثاء المقبل."

وقاد طولان الفارس الأبيض للفوز ببطولة كأس لعام 2013، بعد غياب عن التتويج بالألقاب امتد خمس سنوات.

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فيديو اليوم السابع

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