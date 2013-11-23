بالصور...تركيا تنتج شاحنة جديدة عليها شعار "رابعة" الإخواني !

فيتو - حسن شاهين



نشر بعض الشباب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لشاحنة نقل ماركة "رينو" من إنتاج تركيا عليها شعار "رابعة" ووصفوها بأنها أحدث إنتاج تركى سوف يقهر الانقلابيين و"يغيظ" السيسى ومؤيديه.

الشباب تبادل التعليقات الساخرة حول الشاحنة الربعاوية وانقسموا بين مؤيد لرابعة ورافض لما وصفوه بـــ"التهجيص".

و"فيتــو كافيه" تنشر بعضًا من تعليقاتهم:

حيث قال ناشر الصورة: سيخرج من هو عامل نفسه ذكى يقول دى علامة رابعة ماسونية - هقوله صدق من قال عليك جاهل

غدر الزمان: الصورة دى فوتوشوب أنا شوفت الصورة الحقيقية قبل ما يتركب عليها شعار رابعة.

محمد عبدالعظيم: الله أكبر ولله الحمد.. للصمود رجال لهم مكانة.

شبكةعيونالإخبارية

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