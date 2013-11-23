اختيار 200 متقدم لمنحة وزارة الطيران المدنى من أبناء سيناء

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه تقرر اختيار 200 متقدم من أبناء شمال سيناء للمنحة المجانية التى خصصتها وزارة الطيران المدنى لأبناء سيناء، وذلك أثناء لقائه بممثلى الأحزاب والتيارات السياسية من القوى الثورية ومشايخ القبائل ومنظمات المجتمع المدنى لإقرار المعايير والضوابط الخاصة باختيار المتقدمين إلى المنحة من أبناء المحافظة.

فيما أعلن المحافظ أن المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، وافق على مشروع منحة تدريبية مجانية شاملة فى مجال المراقبة الجوية لـ15 من أبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، مع توفير فرص عمل لهم فى مطارات سيناء بعد التخرح.

وأضاف أن المنحة فى إطار إسهام وزارة الطيران المدنى فى تنفيذ وتفعيل الخطة القومية لتطوير وتنمية سيناء وتمكين شباب سيناء من إدارة مجتمعهم المحلى والإسهام فى تطويره، مؤكدا أن صندوق دعم الطيران بالوزارة سيتحمل ما قيمته 162 ألف جنيه، كمنحة لكل دارس بإجمالى 5,2 مليون جنيه، وذلك تقديرا لأهالى سيناء ودورهم الوطنى على مر التاريخ.

ووافق ممثلو الأحزاب والقوى والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والمشايخ على الضوابط والشروط المحددة لاختيار المتقدمين من أبناء المحافظة.

ومن جهة أخرى، تقرر إجراء اختبارات فى اللجنة الإنجليزية والحاسب الآلى للمتقدمين، وعددهم 269 شخصا من حملة المؤهلات العليا، وذلك بمقر كلية التربية بالعريش بعد غد الاثنين لاختيار100 شخص من المتفوقين لتقديم أوراقهم إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأداء الاختبارات المقررة، والتى تتضمن الكشف الطبى واللغة الإنجليزية، واختبارات القدرات والحاسب الآلى والاختبار النفسى والمقابلة الشخصية.