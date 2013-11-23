خبير اقتصادى: 630 مليون جنيه سنويًا لنقل القمح من وإلى وزارة التموين

قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، مدير مركز F.E.R للاستشارات الاقتصادية "الدين الداخلى بلغ 1.8 تريليون جنيه، أما الدين الخارجى بلغ 315 مليار جنيه".

ولفت الدكتور صلاح جودة، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثامن عشر "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى.. الحلول والمقترحات"، الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس ومركز F.E.R للاستشارات الاقتصادية، يومى السبت والأحد 23 و24 نوفمبر الحالى، إلى أن الحكومة تعطى فائدة على الإيداعات 8%، وأن الفرق بين الإيداع والاقتراض لا يتجاوز 2%، ويبلغ الدعم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 205 مليارات دولار، منهم 170 مليارا لدعم المواد البترولية، واقى الدعم نستورد به 15 مليون طن قمح سنويًا، وهو الدعم المفروض للفقراء.

ولفت إلى أن عدد الفقراء فى مصر 25% إلى 50% يستحقون الدعم، 22.5 مليار جنيه نستطيع شراء 11 مليون طن، أما 630 مليون جنيه سنويًا لنقل القمح فى وزارة التموين من وإلى صوامع ومراكز التوزيع والمخابز وأكشاك البيع.