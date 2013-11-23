تصاميم Stella McCartney لأناقة متجددة على طريقة النَّجمات

منذ أن انتشر اسم المصممة البريطانيَّة Stella McCartney ابنة عضو فرقة "البيتلز" Paul McCartney في عالم الموضة، أصبحت المصممة المفضَّلة لدى العديد من نجمات العالم، وهذا ما يتَّضح لنا من لمساتها المميَّزة على إطلالاتهن.

عُرفت Stella McCartney بتصاميمها الأنثويَّة المتجددة، وهذا ما جعل اسمها يتكرر على السجَّادة الحمراء دائمًا، إذ تعرف المصممة تمامًا كيف تظهر جمال وجاذبيَّة جسم المرأة بقصّاتها النَّاعمة وألوانها الجذَّابة، حيث تألَّقت في حفل "Met Gala " نجمتين من أجمل نجمات هوليوود بتصاميمها تحت موضوع "البانك" وهو موضوع الحفل حينها، فقد ارتدت Cameron Diaz فستانًا كحليًّا مميَّزًا برداء طويل، وظهرت بإطلالة مختلفة وجميلة, أمَّا Kristen Stewart فقد اختارت بدلة باللون العودي وبتصميم جريء، فحصلت على إطلالة متجددة مفاجئة.

يُذكر أنَّ Stella McCartney كانت المسؤولة عن أزياء الفريق البريطانيّ في أولمبياد 2012، وقد حصلت قبل أشهر على وسام تكريميّ من ملكة بريطانيا لإنجازاتها في عالم الموضة والأزياء البريطانيَّة خلال العام.

ماذا تخبئ لنا Stella McCartney في موسم ربيع وصيف 2014 يا ترى؟؟

نتطلَّع لعرضها المقبل خلال أيَّام أسبوع الموضة، أمّا الآن فشاهدي أجمل ما اختارت النَّجمات من تصاميم Stella McCartney.