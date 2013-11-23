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للمحجبة...فساتين لإطلالة نهارية أنثوية

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للمحجبة...فساتين لإطلالة نهارية أنثوية للمحجبة...فساتين لإطلالة نهارية أنثوية

يبدو أن أي من قطع الملابس لا تستطيع ان تنازع الفستان على عرش الانوثة، وهو ما يجعل منه خيارا دائما للسيدات خلال السهرات والمناسبات الرسمية .
لكن الفساتين ليست فقط الفساتين الرسمية وفساتين الهوت كوتير بل هناك فساتين تليق بالنهار وبفترة بعد الظهر وهي تمنح المحجبة فرصة التألق بإطلالة أنثوية خاصة وأن مثل هذه التصميم تتسم بالبساطة والاناقة .
من سيدتي نت لك مجموعة من الخيارات لفساتين النهار وبعد الظهر جمعناها لك من أشهر الماركات التركية ،لإطلالة  عصرية بالحجاب، فما هو رأيك.
نصائح مهمة عند اختيار الفستان:
-ابتعدي عن الفستان الذي يحتوي طيات كثيرة عن الرقبة كونه يربكك مع الحجاب
-الفستان ذات الطيات عن الخصر يليق بالنساء النحيفات فقط.
-ابتعدي عن الخامات اللاصقة التي تبرز تفاصيل الجسم.
-اعتمدي حذاء عملي ومريح لمزيد من الراحة .

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