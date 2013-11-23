أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمين النور بكفر الشيخ يستعرض نتائج القوافل الخدمية المجمعة

Google+ Print

استعرض الدكتور مجدى سليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، وأمين محافظة كفر الشيخ نتائج القوافل الخدمية المجمعة التى نظمها الحزب على مدار الشهر الماضى بقرى المحافظة خلال لقائه اليوم السبت بقيادات وأمناء الحزب فى المراكز.

وناقش اللقاء تقارير المراكز واللجان النوعية على مستوى المحافظة إضافة إلى استعراض باقى أنشطة الحزب وكيفية تطوير أدائها ورفع كفاءتها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة القافلة الخدمية المجمعة القادمة- الخامسة من نوعها- مركز سيدى سالم الجمعة القادم.

حضر اللقاء الدكتور محمد خليفة، وكيل الحزب للجان النوعية والدكتور محمد نافع، وكيل الحزب للكتلة البرلمانية وخدمة الجماهير وعصام صلاح، وكيل الحزب للوحدات المحلية وأمناء المراكز وأمناء اللجان النوعية.

1.jpg

G5290c479d0976.jpg

G5290c47be5d68.jpg

G5290c47d6a4eb.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365