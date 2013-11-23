أمين النور بكفر الشيخ يستعرض نتائج القوافل الخدمية المجمعة

استعرض الدكتور مجدى سليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، وأمين محافظة كفر الشيخ نتائج القوافل الخدمية المجمعة التى نظمها الحزب على مدار الشهر الماضى بقرى المحافظة خلال لقائه اليوم السبت بقيادات وأمناء الحزب فى المراكز.

وناقش اللقاء تقارير المراكز واللجان النوعية على مستوى المحافظة إضافة إلى استعراض باقى أنشطة الحزب وكيفية تطوير أدائها ورفع كفاءتها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة القافلة الخدمية المجمعة القادمة- الخامسة من نوعها- مركز سيدى سالم الجمعة القادم.

حضر اللقاء الدكتور محمد خليفة، وكيل الحزب للجان النوعية والدكتور محمد نافع، وكيل الحزب للكتلة البرلمانية وخدمة الجماهير وعصام صلاح، وكيل الحزب للوحدات المحلية وأمناء المراكز وأمناء اللجان النوعية.