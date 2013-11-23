محافظة الإسكندرية: نحتاج موافقات لضخ استثمارات بـ70 مليار دولار

قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، إنه سيعرض على وفد إماراتى يزور مصر فى 28 من نوفمبر الدخول كمستثمر بمشروع تطوير ميناء شرق الإسكندرية، على غرار ميناء دبى، مشيرا إلى أن أى مستثمر يمكنه المشاركة ضمن هذا المشروع وليس الإمارات فقط، إذ يعد هذا المشروع خارج الأفكار التقليدية.

وأضاف المهدى، على هامش الإعلان على تشغيل المسار الشمالى للكابل البحرى للشركة المصرية للاتصالات بمنطقة أبو ثلاث بالإسكندرية، أن هذا المشروع العقارى بميناء الإسكندرية شرق سيتكلف 70 مليار دولار.

وأوضح المهدى أن المشروع ينتظر موافقة وزارتى الآثار والبيئة للبدء بالمشروع، مشيرا إلى أن اعتراض "الآثار" فقط على الآثار الغارقة، حيث يحتاج المشروع لحجز أمواج وأعمال صد وردم بتكلفة مليار جنيه، ويمكن أن يحل هذا الأمر مثلما تم بمشروع مكتبة الإسكندرية عند وضع الآثار بداخلها.