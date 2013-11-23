أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

محافظة الإسكندرية: نحتاج موافقات لضخ استثمارات بـ70 مليار دولار

Google+ Print
محافظة الإسكندرية: نحتاج موافقات لضخ استثمارات بـ70 مليار دولار محافظة الإسكندرية: نحتاج موافقات لضخ استثمارات بـ70 مليار دولار

قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، إنه سيعرض على وفد إماراتى يزور فى 28 من نوفمبر الدخول كمستثمر بمشروع تطوير ميناء شرق الإسكندرية، على غرار ميناء دبى، مشيرا إلى أن أى مستثمر يمكنه المشاركة ضمن هذا المشروع وليس الإمارات فقط، إذ يعد هذا المشروع خارج الأفكار التقليدية.

وأضاف المهدى، على هامش الإعلان على تشغيل المسار الشمالى للكابل البحرى للشركة المصرية للاتصالات بمنطقة أبو ثلاث بالإسكندرية، أن هذا المشروع العقارى بميناء الإسكندرية شرق سيتكلف 70 مليار دولار.

وأوضح المهدى أن المشروع ينتظر موافقة وزارتى الآثار والبيئة للبدء بالمشروع، مشيرا إلى أن اعتراض "الآثار" فقط على الآثار الغارقة، حيث يحتاج المشروع لحجز أمواج وأعمال صد وردم بتكلفة مليار جنيه، ويمكن أن يحل هذا الأمر مثلما تم بمشروع مكتبة الإسكندرية عند وضع الآثار بداخلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي