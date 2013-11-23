أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

طارق المهدى: الحكومة تدرس إنشاء قرية ذكية بالإسكندرية

Google+ Print
طارق المهدى: الحكومة تدرس إنشاء قرية ذكية بالإسكندرية طارق المهدى: الحكومة تدرس إنشاء قرية ذكية بالإسكندرية

أكد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، أن تبحث إنشاء قرية ذكية فى منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، مشيراً إلى أن المحافظة لديها خطة لتخصيص الأراضى وإقامة القرية.

وأشار "المهدى"، على هامش الإعلان عن تشغيل المسار الشمالى للكبل البحرى للمصرية للاتصالات، إلى أن المحافظة تعتزم تقديم مزايدة على المستثمرين، وضخ استثمارات مالية، غير أنه لم يفصح عن حجم الاستثمارات المالية المطلوبة.

وأضاف "المهدى"، أن إقامة قرية ذكية بالإسكندرية ستتمتع بالعديد من الفرض الاستثمارية، نظراً لوجود طلب محلى، ووجود المحافظة بمنطقة لوجيستية بها اثنان من الميناء والمطارات، فضلاً عن القرب من الأسواق الأوربية ووجود الكوادر البشرية والكفاءات المؤهلة فى تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يجعل الجدوى الاقتصادية للقرية إيجابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة