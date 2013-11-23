طارق المهدى: الحكومة تدرس إنشاء قرية ذكية بالإسكندرية

أكد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، أن الحكومة تبحث إنشاء قرية ذكية فى منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، مشيراً إلى أن المحافظة لديها خطة لتخصيص الأراضى وإقامة القرية.

وأشار "المهدى"، على هامش الإعلان عن تشغيل المسار الشمالى للكبل البحرى للمصرية للاتصالات، إلى أن المحافظة تعتزم تقديم مزايدة على المستثمرين، وضخ استثمارات مالية، غير أنه لم يفصح عن حجم الاستثمارات المالية المطلوبة.

وأضاف "المهدى"، أن إقامة قرية ذكية بالإسكندرية ستتمتع بالعديد من الفرض الاستثمارية، نظراً لوجود طلب محلى، ووجود المحافظة بمنطقة لوجيستية بها اثنان من الميناء والمطارات، فضلاً عن القرب من الأسواق الأوربية ووجود الكوادر البشرية والكفاءات المؤهلة فى تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يجعل الجدوى الاقتصادية للقرية إيجابية.