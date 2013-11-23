رئيس "الأعمال المصرى التركى": نرفض تدخل أنقرة فى شأننا الداخلى

أكد عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال التركى المشترك، أنه يرفض التدخل التركى المتكرر فى الشئون الداخلية المصرية، موضحا أنه يجب مراعاة الفصل بين النواحى السياسية والاقتصادية وعدم الخلط بينهما.

وأضاف "اللمعى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الأعمال أعلن فى أكثر من مرة رفضه سياسات الحكومة التركية تجاه الحكومة المصرية بعد ثورة 30 يونيه، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الأتراك جزء من الشعب التركى، ولا علاقة لهم بتوجهات الحكومة التركية الحالية.

واستبعد أن تشهد الفترة المقبلة أى تأثير أو سحب للاستثمارات التركية من مصر، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تشغل ما لا يقل عن 50 ألف عامل مصرى.