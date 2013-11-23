مدرب بازل: صلاح يحب أن يلعب دائما

قال مورات ياكين المدير الفني لبازل أن لاعبه المتألق محمد صلاح لا يحب الراحة بعدما خاض مباراة منتخب مصر أمام غانا في المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

ولعب صلاح مع الفراعنة أمام غانا يوم الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز مصر 2-1، وعاد إلى سويسرا استعدادا لمواجهة بازل أمام ثون يوم السبت في الدوري.

وقال ياكين لصحيفة "تاجزووتش" السويسرية: "صلاح يريد دائما أن يلعب".

وستكون الأمور أسهل لمحمد النني لاعب الوسط، كونه لم يشارك في مباراة غانا.

ويستعد بازل لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.