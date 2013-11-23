وزير الخارجية البريطانية: المحادثات النووية الإيرانية مازالت «صعبة للغاية»

قال وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، السبت، إنه «مازالت هناك فجوات مهمة» في المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي.وكان «هيج» يتحدث للصحفيين بعد وصوله إلى جنيف، للمشاركة في المحادثات مع وزراء خارجية القوى الخمس العالمية الأخرى التي تسعى لإقناع إيران بكبح أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات . وأضاف «مازالت المفاوضات صعبة للغاية، ونحن لسنا هنا لأن الأمور انتهت بالضرورة. هناك فجوات ضيقة لكنها مهمة».وقال إن القضايا الصعبة ما زالت كما كانت خلال الاجتماع السابق في جنيف في الفترة من السابع إلى التاسع من نوفمبر، غير أن هناك «تفاهمًا كبيرًا».

شبكةعيونالإخبارية

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