بالصور ..لاعب مصري سابق يقوم بمناسك العمرة للطفلة ” زينة “ويطالب بإعدام الجناة

أدي مصطفي رياض لاعب النادى المصري لكرة القدم و أسرته مناسك العمرة لروح الطفلة زينة عرفة ريحان قتيلة بورسعيد التي لقيت مصرعها بإلقاءها من الدور الحادي عشر علي يد مراهقين شاذين .

و قال مصطفي رياض في تصريح خاص لوكالة “ONA “، قررت انا و زوجتي و ابنائي محمد و محمود ان نقوم بأداء العمرة باسمها لروحها الطاهرة .

و طالب مصطفب رياض من القاضي الذي سيتولي القضية بالحكم علي المراهقين بالإعدام فى ميدان عام، مشيراً إلى أنه هو قصاص الله عز و جل ويجب يكون حكما رادعا .

> يذكر ان الطفلة ”زينة ” 5 سنوات، لقيت مصرعها على يد شخصين، استدرجاها إلى سطح البرج السكني التي تقطن فيه في محاولة منهما لاغتصابها، قبل أن يتخلصا منها بإلقائها من الدور الحادي عشر بعد استغاثت .

بعد الجريمة خرجت مظاهرتين تطالب بإعدام من قتلها بشوارع بورسعيد؛ وللتنديد بالحادث، ومطالبة بالقصاص من المتهمين اللذين أمرت النيابة بتجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وهما «ع. ج. ع» و«م. م. ك»، بعد اعترافهما في التحقيقات بارتكاب الجريمة.