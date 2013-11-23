وزيرة الصحة: عرض قانون التأمين الصحى على الحكومة خلال 45 يوماً

أكدت الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة، اليوم السبت، على عرض مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الاجتماعى الجديد على مجلس الوزراء، خلال شهر ونصف، مؤكدة أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج الفئات غير القادرة عن طريق وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية.

وأضافت "الرباط" أنه تم مراجعة كافة بنود القانون المقترح، وإدخال تعديلات عليه ليخرج إلى النور فور إقرار مجلس الشعب الجديد، وجاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيراليوم يرافقها المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، والدكتور محمد سلطان أمين عام المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة، والدكتور نصيف حفناوى مدير مستشفى أطفال بنها، حيث قامت بافتتاح مشروع قسم الحضانات الجديد بمستشفى بنها التخصصى بعد تطوير وإعادة تأهيله وزيادة السعة الخاصة به.

وأكدت الوزيرة خلال جولتها بالمستشفى، أن هناك خطة لإقامة مراكز للسموم والطوارئ على مستوى الجمهورية من خلال وضع الاحتياجات الفعلية والطارئة، والتخطيط لها من واقع الأولويات، مشيرة إلى أن المستشفيات العامة بدأت تشهد طفرة جديدة فى التطوير واستكمال خطة الطوارئ مع تغيير النظم الإدارية، وتوفير الكوادر البشرية لضمان استمرار تقديم الخدمة.

>