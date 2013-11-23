أوغلى يتلقى رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى السيد نيكولاس تيانجاى رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى والوفد الوزارى المرافق له فى اسطنبول على هامش الدورة التاسعة والعشرين للكومسيك.

وأطلع رئيس الوزراء الأمين العام للمنظمة على الوضع السياسى الراهن والتطورات الاقتصادية والإنسانية الجارية فى بلاده، فضلا عن المرحلة الانتقالية الراهنة التى ترمى إلى إحلال الاستقرار السياسى فى البلاد وتمكينها من عقد انتخابات شفافة وديمقراطية كما هو مقرر لها فى فبراير 2015.

وأكد رئيس الوزراء تينجاى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تسعى للمشاركة بفاعلية أكبر فى عمل المنظمة التى تعد ثانى أكبر منظمة حكومية دولية فى العالم.

وأعرب أكمل الدين إحسان أوغلى فى بيان وزعته المنظمة اليوم عن سعادته بهذه المحادثات رفيعة المستوى التى تعتبر الأولى من نوعها بين المنظمة وجمهورية أفريقيا الوسطى، مضيفا أن المنظمة على استعداد لبذل قصارى جهودها لمساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى على تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا الأمين العام، جمهورية أفريقيا الوسطى، التى تتمتع بعضوية المراقب فى المنظمة، إلى المشاركة بنشاط فى الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية المزمع عقدها فى كوناكرى بغينيا فى الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2013.