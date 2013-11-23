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ألميريا يزيد قيمة تذاكر مباراة ريال مدريد خمسة أضعاف

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ألميريا يزيد قيمة تذاكر مباراة ريال مدريد خمسة أضعاف ألميريا يزيد قيمة تذاكر مباراة ريال مدريد خمسة أضعاف

(إفي) - كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن ألميريا الإسباني استغل زيارة منافس بحجم ريال مدريد لملعبه في الأسبوع 14 من الدوري الإسباني في الحصول على أرباح كبيرة، حيث ضاعف قيمة تذاكر حضور اللقاء حتى 5 أمثال.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن تذكرة حضور مباراة ألميريا كانت تتراوح بين 30 و60 يورو، الا أن قيمة مشاهدة مواجهة ريال مدريد تتراوح بين 150 و190 يورو.

وأوضح المصدر أن هذه السياسة تتبعها الأندية الكبرى، بينها برشلونة، الذي يحدد قيمة تذاكر حضور المباريات حسب البطولة والخصم، حيث تتراوح لقاءات الليجا بين 35 و110 يورو.

أما تذاكر دخول مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال فتتراوح بين 50 و135 يورو، بينما وصلت قيمة أغلى تذكرة لحضور مباريات ريال مدريد إلى 359 يورو.

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