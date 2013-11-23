اجتماع مغلق بين موسى ورئيس حزب النور بحضور المفتي بشان ديباجة الدستور

يجتمع الان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور،مع رئيس حزب النور السلفى عبد العزيز مخيون وبحضور أعضاء اللجنة منى ذو الفقار و شوقى علام المفتى ومستشار شيخ الأزهر محمد عبد السلام، وذلك فى مقر اللجنة بمجلس الشورى.

والجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة اليوم من المقرر أن يناقش ديباجة الدستور، التى سبق وأكد حزب النور تحفظه على وجود كلمة “مدنية” بها، فضلا عن الاصرار على ادماج تفسير المحكمة الدستورية العليا الثلاث لكلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ، عوضا عن إلغاء المادة 219.

ويشار إلى أن موسى قد عقد اجتماع الخميس مع ممثلى الكنائس الثلاث باللجنة بحضور المفتى ومستشار شيخ الازهر لحسم امر الديباجة أيضا.