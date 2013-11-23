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حصرياً:ليليا مع زملائها في وسط بيروت رغم خروجها من الأكاديمية

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حصرياً:ليليا مع زملائها في وسط بيروت رغم خروجها من الأكاديمية حصرياً:ليليا مع زملائها في وسط بيروت رغم خروجها من الأكاديمية

حضرت ليليا بن شيخة، الطالبة التونسية، مع زملائها في وسط بيروت، أثناء الجولة التي نظّمتها إدارة الأكاديميا للطلاب، من أجل الترفيه عنهم، وتخفيف الضغوط والإرهاق الذي يتعرضون له خلال الأسبوع.
وبدا واضحاً، من خلال متابعة الأخبار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "ليليا هي الطالبة التي غادرت البرنامج في برايم الخميس، برغم أنّ الحلقة لم تعرض، وفازت سكينة بتصويت الجمهور، وبفارق شاسع، حيث حصلت على 59 في المئة.
وبعد قيام الطلاب بجولة على المحلات والأسواق، تناولوا العشاء في أحد أفخم المطاعم في بيروت، وسط أجواء من الفرح والتسلية. شاهدوا الصور الحصرية لجولة الطلاب.

 

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