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معارض سورى: جرائم الأسد أمام الجنائية الدولية خلال أسبوع

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معارض سورى: جرائم الأسد أمام الجنائية الدولية خلال أسبوع معارض سورى: جرائم الأسد أمام الجنائية الدولية خلال أسبوع

أكد عضو الائتلاف السورى المعارض هيثم المالح، أنه أعد مع مجموعة من القانونيين ملفا معززا بالأدلة والصور والشهادات والمستندات الموثقة، بهدف تقديمها الأسبوع المقبل خلال مؤتمر فى لاهاى إلى المراجع والهيئات الدولية، من أجل تحريك العدالة الدولية ووضعها أمام مسئولياتها حيال ما يرتكبه النظام السورى ضد شعبه.

وقال المالح - فى تصريح لقناة "العربية" اليوم السبت، "بحكم القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ينبغى على المجتمع الدولى دعم الشعب السورى لتحقيق العدالة والقصاص من النظام السورى الذى يرتكب على أرض سوريا جرائم لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل".

وأضاف "هناك إبادة للبشر وتدمير ممنهج للدولة وبناها التحتية ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن المعارضة لن تحاور النظام حتى إذا العالم بأكمله ضغط عليها.

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