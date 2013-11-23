رئيس مجلس النواب اللبنانى يزور إيران مطلع هذا الأسبوع

يقوم رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى بزيارة إلى إيران مطلع هذا الأسبوع.

وأوضحت مصادر مقربة من برى لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الزيارة كانت مقررة قبل حدوث تفجير السفارة الإيرانية فى بيروت وبدعوة من رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى.

وذكرت المصادر أن برى سيلتقى خلال الزيارة بكبار المسئولين الإيرانيين، حيث يبحث تطورات الأوضاع فى المنطقة ولاسيما سوريا.

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه برى يتبنى وجهة نظر هو أن حل مشاكل المنطقة بما فيها سوريا ولبنان يبدأ بالتفاهم السعودى الإيرانى، ويؤكد على ضرورة الحوار العربى الإيرانى.