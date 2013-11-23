بدء الجمعية العمومية الطارئة لـ"البيطريين" لمناقشة الكادر والانتخابات

تبدأ بعد قليل فعاليات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة البيطريين، بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية بحضور أكثر من 300 طبيب.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الطارئة 5 قضايا مهنية، فى مقدمتها استبعاد البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، من كادر العاملين بالمهن الطبية، وإقرار قانون تكليف الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية، وآليات إجراء انتخابات التجديد النصفى، والاستفتاء على تعديل لائحة النقابة العامة.