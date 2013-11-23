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تخصيص 20 ألف جنيهًا لصيانة مواتير رش آفات النخيل بالوادى الجديد

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تخصيص 20 ألف جنيهًا لصيانة مواتير رش آفات النخيل بالوادى الجديد تخصيص 20 ألف جنيهًا لصيانة مواتير رش آفات النخيل بالوادى الجديد

أرشيفية

وافق صندوق مكافحة افات النخيل بالوادى الجديد على دعم القطاع الزراعى بالمحافظة مبلغ 20 ألف جنيه لصيانة محركات رش آفات النخيل .

صرح بذلك الدكتور  محسن عبد الوهاب مدير عام القطاع الزراعى بالوادى الجديد، وقال إن مجلس إدارة صندوق مكافحة النخيل عقد اجتماعا برئاسة محمد فؤاد سكرتير عام محافظة الوادى الجديد والذى اتخذ قرارا بتخصيص 20 ألف جنيه لشراء قطع غيار وصيانة مواتير رش آفات النخيل خاصة خلال فصل الخريف ومع قرب حلول الشتاء لمواجهة آفات النخيل خلال هذه الفترة .

وأضاف مدير الزراعة بالوادي الجديد، أن المديرية بحاجة إلى سرعة إصلاح مواتير الرش لمواجهة بسوسة النخيل الحمراء والتني تنشط خلال هذه الفترة من العام وحتى نهاية فصل الشتاء متزامنة مع أعمال نظافة النخيل التي يقوم بها المزارع تمهيدا لأعمال التقلييم لاشجار النخيل .

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