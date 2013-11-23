نسرين طافش زوجة "أبو عصام" الفرنسيّة في "باب الحارة"؟!

اعتذرت الفنّانة السّورية نسرين طافش عن أداء دور جديد في الجزء السادس من مسلسل "باب الحارة".

وعلمت "سيدتي نت" من مصادر مقرّبة من العمل أنّ طافش كان من المفترض أن تؤدّي دور الزّوجة الثانية لـ "أبو عصام" الذي يلعب دوره الفنان عبّاس النّوري، وتكون هذه الزّوجة فرنسيّة، يتعرّف إليها عندما تأتي إلى دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسيّ.

ومن خلال التّسريبات الأوليّة للعمل فهناك تغييرات جذريّة وأحداث جديدة وشخصيّات جديدة أيضاً ستطرأ على الجزء السادس من "باب الحارة"، فـ "أبو عصام" سيعود ليأخذ مكان الصّدارة من جديد عبر حيلة دراميّة ابتدعها كُتّاب العمل.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة السورية سلافة معمار اعتذرت منذ أيّام أيضاً عن المشاركة في "باب الحارة".

يذكر أن التحضيرات جارية حالياً للبدء تصوير الجزء السادس من مسلسل "باب الحارة" والذي سيكون من تأليف سليمان عبد العزيز وعثمان جحا، ويخرجه عزام فوق العادة، فيما سيتولّى الإشراف الكامل على العمل المخرج بسّام الملا.

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