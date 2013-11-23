حقيقة زواج لاميتا فرنجية السرّي من إعلامي متزوّج

انتشر قبل أيام، خبر زواج الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية من الإعلامي الأردني محمد الشايب، بسبب نشر الأخير لصور تجمعه بلاميتا ومعهما طفل صغير.

تعقيباً على الشائعة قالت لاميتا إنها لم تتزوج، وإنّ كل ما يقال في هذا الشأن مجرد شائعات فقط، أما الشايب فقال إنه فوجىء بشائعات تحتل المواقع الالكترونية فمنهم من كتب "زواج لاميتا فرنجية من إعلامي أردني"، ومنهم من كتب "زواج سري للاميتا فرنجية ينتج عنه طفل".

وأضاف أن كل ما في الموضوع أنه كان لديه لقاء مع فرنجية وقام باصطحاب ابنه أمير وزوجته الإعلامية منال حماد معه، وبعد الانتهاء من اللقاء قاموا بأخذ صور تذكارية معاً، ولقي ابنه أمير إعجاب لاميتا التي قالت إنّها تعشق الاطفال وتتمنى أن تلتقي بسعيد الحظ لتكوين أسرة جميلة.

وأضاف الشايب "فوجئت بالعديد من الاتصالات من وسائل الاعلام يسألوني عن زواجي من لاميتا فرنجية، فقررت أن أرسل خبر التكذيب احتراماً لعائلتي وللاميتا".

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