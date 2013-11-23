نانسي عجرم رئيسة لجنة تحكيم The Winner Isوريما مرجان تحقق الفوز

لم تكن الحلقة العاشرة من برنامج المسابقات الأضخم عربياً "The Winner Is" كغيرها من الحلقات، فقد حصلت مفارقات لطيفة، كان أبرزها بقاء المتسابق السوري غياث أحمد 4 مرات في دائرة الخطر، بعد أن فشل 4 متسابقين من تحقيق أصوات أعلى منه، كما شهدت الحلقة تطابقاً في أرقام المتسابقتين السورية شيرين سايس والفلسطينية ريما مرجان بواقع 79 صوتاً لكل واحدة منهما لتصلان إلى المواجهة الأخيرة من الحلقة، أما في المرحلة الثانية فقد صوتت اللجنة بواقع 50 صوتاً لغياث مقابل 51 صوتاً لشيرين، كل هذا بالإضافة إلى الإطلالة الساحرة للنجمة نانسي عجرم التي ترأست لجنة التحكيم المؤلفة من 100 خبير في الموسيقى، وبدأت الحلقة بأغنية "يا غالي عليّ".

بدأت المرحلة الأولى مع صوت شيرين سايس من سوريا في أغنية " يا راكب عالعبية"، حيث نالت 79 صوتاً، بعدها قدم المشترك جاسم العبد الله من البحرين، أغنية "رعاك الله" متمنياً الفوز لتحقيق حلمه بإفتتاح مطعم ومقهى خاص به للغناء فيه، ولينال 66 صوتاً، ومن فلسطين قدمت المشتركة ريما مرجان أغنية "C’est La Vie"، والتي تحلم أيضاً بإفتتاح مطعم ومقهى خاص بها للغناء فيه، ولتنال 79 صوتاً من أصوات لجنة التحكيم، بعدها قدم المشترك غياث أحمد (46 عاماً) من سوريا أغنية "على الله تعود" والذي يسعى لتحسين وضعه المادي وتوفير حياة أفضل لزوجته وأولاده ولينال 65 صوتاً، ثم قدم كل من فراس عنداري من لبنان وإسلام رفعت من مصر ومحمد بشام من المغرب وكارين مقداد من لبنان أغنياتهم ولكن أياً منهم لم يستطع أن يحقق أصواتاً أعلى من المتسابقين الأربعة الذين سبقوهم، فخرجوا فوراً من المسابقة.

وانضمت نانسي إلى لجنة التحكيم مع بداية الجولة الثانية لتشهد مواجهتين الأولى كانت بين ريما وجاسم، والثانية بين شيرين وغياث.

ففي المنافسة الأولى، قدمت ريما أغنية "لا مش أنا لأبكي"، فيما قدم جاسم أغنية "سحرني هواها"، لتقوم بعدها المذيعة ناديا البساط بعرض ثلاث وسائل للمساعدة على المشتركين لتعلن نتيجة لجنة التحكيم التي أعطت (67) صوتاً للمشتركة الفلسطينية مقابل (34) صوتاً للمشترك البحريني.

أما في المنافسة الثانية، فقدمت فيها شيرين أغنية "عبرت الشط"، فيما قدم غياث أغنية "أنسى العالم"، لتتكرر نفس وسائل المساعدة المادية والمعنوية، وقبل أن ينتهي الوقت المحدد انسحب غياث من المسابقة بعد أن قبل العرض المادي، ولتتأهل شيرين التي نالت 51 صوتاً، أمام غياث الذي نال 50 صوتاً.

الجولة الثالثة بدأت بأغنية "أعمل عاقلة" من النجمة نانسي عجرم، لتطل كل من ريما وشيرين على خشبة المسرح للمشاركة في المرحلة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، حيث غنت ريما أغنية "على عيني"، وغنت شيرين أغنية "بقولولي توبي"، لتبدأ بعدها لحظات التوتر والقلق بعد أن قامت المذيعة بتقديم عرض مادي بمبلغ 10 آلاف دولار للإنسحاب كذلك فرصة مشاروة الأهل، في الوقت الذي كشفت نانسي عن تصويتها لصالح ريما، قبل أن تعلن نتيجة التصويت لصالح ريما مرجان من فلسطين (67) صوتاً، مقابل (34) صوتاً لشيرين سايس من سوريا.

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