وزير البترول يقرر مراجعة أسعار الغاز للشركات والمصانع

أصدر وزير البترول، شريف إسماعيل، توجيهات بمراجعة أسعار الغاز لجميع الشركات العاملة فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تقوم حالياً بمراجعة أسعار الغاز المقدمة للشركات، حيث تم رفع أسعار الغاز الواصل إلى الشركة المصرية للأسمدة التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بناءً على معادلة سعرية مرتبطة بأسعار اليوريوفى الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمشروعات، أن الهيئة وإيجاس تقومان بمراجعة أسعار الغاز للشركة المتحدة لمشتقات الغاز، بناءً على معادلة سعرية، خاصة أنها تحصل على الغاز بأسعار تصل إلى 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وفى المقابل تقوم الشركة بتوريد البوتاجاز بقيمة تقل عن الأسعار العالمية بنحو 750 دولاراً للطن، حيث تورده بـ245 دولاراً، مقابل السعر العالمى والذى يصل 1000 دولار للطن.

وتحصل الشركة المتحدة لمشتقات الغاز على 1350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وتنتج نحو 700 طن من البوربان، كما تنتج نحو 700 طن من البوتاجاز، و4000 طن من المتكثفات.