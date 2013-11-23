أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزير البترول يقرر مراجعة أسعار الغاز للشركات والمصانع

Google+ Print
وزير البترول يقرر مراجعة أسعار الغاز للشركات والمصانع وزير البترول يقرر مراجعة أسعار الغاز للشركات والمصانع

أصدر وزير البترول، شريف إسماعيل، توجيهات بمراجعة الغاز لجميع الشركات العاملة فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تقوم حالياً بمراجعة أسعار الغاز المقدمة للشركات، حيث تم رفع أسعار الغاز الواصل إلى الشركة المصرية للأسمدة التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بناءً على معادلة سعرية مرتبطة بأسعار اليوريوفى الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمشروعات، أن الهيئة وإيجاس تقومان بمراجعة أسعار الغاز للشركة المتحدة لمشتقات الغاز، بناءً على معادلة سعرية، خاصة أنها تحصل على الغاز بأسعار تصل إلى 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وفى المقابل تقوم الشركة بتوريد البوتاجاز بقيمة تقل عن الأسعار العالمية بنحو 750 دولاراً للطن، حيث تورده بـ245 دولاراً، مقابل السعر العالمى والذى يصل 1000 دولار للطن.

وتحصل الشركة المتحدة لمشتقات الغاز على 1350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وتنتج نحو 700 طن من البوربان، كما تنتج نحو 700 طن من البوتاجاز، و4000 طن من المتكثفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها