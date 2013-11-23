خبير: طن رمل الزجاج فى سيناء بـ10 مليمات ويصدر بـ10 آلاف دولار

هاجم الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أداء الحكومة الحالية للعمل بقانون المناجم والمحاجر القديم حتى الآن، موضحاً أن طن رمل الزجاج فى سيناء يباع بـ10 مليمات، وفقاً للقانون، وطن الجرانيت بـ17 قرشاً فقط.

وأضاف "جودة"، على هامش المؤتمر السنوى الثامن عشر لـ"علاج أزمة الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى.. الحلول والمقترحات"، الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن شركة قطاع خاص تأخذ الشركة طن الرمل المستخدم فى تصنيع الزجاج بـ10 مليمات وتعاقدت مع الباطن من شركة إيطالية تورد الزجاج لتشيكوسلوفاكيا بـ10 آلاف دولار للطن نفسه.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أنه تحدث إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فقال له الببلاوى، "إحنا حكومة مؤقتة لن تزيد عن 20 وزيرا"، واستطرد جودة، "وجدتها 35 شخصا، ومع ذلك ليس هناك أى تقدم فى الأداء".